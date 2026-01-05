A Prefeitura de Campinas divulgou nesta segunda-feira, 5 de janeiro, o primeiro Alerta de Arboviroses de 2026, documento que aponta 29 bairros com risco elevado de transmissão de dengue. Diante do cenário, a Secretaria de Saúde de Campinas anunciou a intensificação imediata das ações de controle do mosquito transmissor, responsável também pela zika e pela chikungunya.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O alerta funciona como um instrumento de vigilância e mobilização, direcionando esforços para regiões onde os indicadores epidemiológicos exigem resposta mais rápida. A partir dele, equipes passam a atuar de forma ampliada nos bairros classificados como de alto risco, com foco na eliminação de criadouros e no acesso a imóveis fechados ou recusados anteriormente.

Entre os bairros listados estão áreas das regiões Leste, Norte, Noroeste, Sul, Sudoeste e Sudeste, incluindo localidades como Parque Oziel, Jardim Monte Cristo, Vila Teixeira, Jardim São Gabriel, Parque Industrial, Jardim do Lago e Conjunto Residencial Parque São Bento, entre outras. O alerta também se estende a bairros menores no entorno dessas regiões, considerados vulneráveis pela proximidade geográfica.