O Vôlei Renata adotará, a partir de janeiro de 2026, um novo modelo de acesso aos jogos da Superliga Masculina disputados no Ginásio do Taquaral, em Campinas. Pela primeira vez, as partidas da principal competição nacional terão ingressos comercializados, substituindo o formato gratuito adotado até agora.

A mudança tem impacto direto no financiamento do esporte local. Trinta por cento da arrecadação obtida com a venda de ingressos será destinada ao FADA (Fundo Municipal de Assistência ao Desporto Amador), conforme determina a legislação. O repasse garante recursos para modalidades com menor capacidade de captação e amplia o investimento direto em projetos esportivos da cidade.

Os valores dos ingressos ainda serão divulgados, sempre antes de cada partida. A nova política valerá exclusivamente para os jogos da Superliga. Já as partidas da Copa Brasil e do Campeonato Paulista seguirão com entrada solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.