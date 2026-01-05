O Vôlei Renata adotará, a partir de janeiro de 2026, um novo modelo de acesso aos jogos da Superliga Masculina disputados no Ginásio do Taquaral, em Campinas. Pela primeira vez, as partidas da principal competição nacional terão ingressos comercializados, substituindo o formato gratuito adotado até agora.
A mudança tem impacto direto no financiamento do esporte local. Trinta por cento da arrecadação obtida com a venda de ingressos será destinada ao FADA (Fundo Municipal de Assistência ao Desporto Amador), conforme determina a legislação. O repasse garante recursos para modalidades com menor capacidade de captação e amplia o investimento direto em projetos esportivos da cidade.
Os valores dos ingressos ainda serão divulgados, sempre antes de cada partida. A nova política valerá exclusivamente para os jogos da Superliga. Já as partidas da Copa Brasil e do Campeonato Paulista seguirão com entrada solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.
Com a cobrança, o clube também passa a pagar aluguel pela utilização do ginásio, atendendo às regras vigentes para eventos esportivos com bilheteria em equipamentos públicos. A medida integra um processo de reorganização financeira e administrativa do projeto.
O modelo manterá a meia-entrada solidária, que permite ao torcedor pagar metade do valor do ingresso e doar 1 kg de alimento ao Banco de Alimentos de Campinas. Em 15 anos, a iniciativa já resultou na arrecadação de quase 200 toneladas de alimentos, beneficiando cerca de 40 mil pessoas por ano.
A decisão segue diretrizes da Confederação Brasileira de Voleibol, que estimula a profissionalização dos eventos esportivos e a modernização da liga nacional, em sintonia com padrões internacionais.
Para o diretor da ESM Sports Business, empresa que administra o projeto, o novo modelo reflete a evolução da experiência oferecida ao público. “Os eventos esportivos se consolidaram como opção de lazer. O Vôlei Renata investiu em cadeiramento, iluminação, entretenimento e serviços. A cobrança de ingressos é um movimento natural dentro desse processo”, afirmou Fernando Maroni.
Segundo ele, a participação do torcedor continua sendo central. “Quem sempre lotou o ginásio seguirá presente, agora como parte ativa do ecossistema esportivo da cidade”, completou.
O primeiro jogo com cobrança de ingressos está marcado para 21 de janeiro de 2026, quando o Vôlei Renata enfrenta o Viapol São José, às 21h, no Ginásio do Taquaral.