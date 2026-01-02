Uma mulher de 51 anos foi vítima de tentativa de estupro seguida de esfaqueamento na noite de quarta-feira (31), véspera de Ano Novo, no Jardim Paraíso, em Indaiatuba. O suspeito, conhecido pelo apelido de Barão, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal na manhã de quinta-feira (1º).

De acordo com a GCM, o homem atraiu a vítima para uma residência sob o pretexto de mostrar um quarto disponível para aluguel. No local, ele tentou agredi-la sexualmente e, em seguida, a atingiu com golpes de punhal, fugindo logo após o ataque.

A vítima foi socorrida pela ambulância municipal e encaminhada ao HAOC (Hospital Augusto de Oliveira Camargo). Com perfurações em várias partes do corpo, ela passou por cirurgia e permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).