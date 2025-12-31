Um motociclista morreu na tarde desta quarta-feira (31) após um grave acidente na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, no sentido norte, na altura do km 144,300.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, o condutor seguia pela via marginal quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da motocicleta. O veículo tombou e, em seguida, colidiu violentamente contra a defensa metálica, parando sobre a faixa 1 de rolamento.

A equipe de resgate foi acionada, mas o óbito foi constatado no local, às 14h54. A vítima pilotava uma Suzuki GSX-R 750 e não houve envolvimento de outros veículos na ocorrência.