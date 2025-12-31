Um motociclista morreu na tarde desta quarta-feira (31) após um grave acidente na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, no sentido norte, na altura do km 144,300.
Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, o condutor seguia pela via marginal quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da motocicleta. O veículo tombou e, em seguida, colidiu violentamente contra a defensa metálica, parando sobre a faixa 1 de rolamento.
A equipe de resgate foi acionada, mas o óbito foi constatado no local, às 14h54. A vítima pilotava uma Suzuki GSX-R 750 e não houve envolvimento de outros veículos na ocorrência.
Durante o atendimento, a faixa 1 e o acostamento precisaram ser interditados temporariamente, entre 14h33 e 15h20, para os trabalhos de segurança e remoção. Apesar da restrição parcial, não houve registro de congestionamento no trecho.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.
Bitrem tomba e interdita alça
Artesp/Gemini
Um acidente com tombamento de bitrem provocou interdição total de alça da Rodovia Dom Pedro I nesta quarta-feira (31), em Campinas, na altura do km 134, no sentido sul.
Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, o bitrem Volvo FH 540 trafegava pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo tombou, parando no final da alça de acesso.
O motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Não há registro de outras vítimas.
A ocorrência levou à interdição da faixa 1 a partir das 7h03 e, posteriormente, à interdição total da alça no sentido sul, a partir das 15h20, para a realização dos trabalhos de remoção.
A seguradora foi acionada ainda pela manhã, e o destombamento do bitrem teve início por volta das 15h, com o apoio de caminhão munck. Apesar das interdições, não houve registro de congestionamento no trecho até a última atualização.
As causas do acidente serão apuradas.