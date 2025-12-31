31 de dezembro de 2025
NA CADEIA

Baep prende suspeito de assassinar motorista de Uber em 2024

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Vítima, que era sobrinho de Guarda Municipal, foi torturada e executada em outubro do ano passado; acusado foi detido em patrulhamento no Campos Elíseos.
Vítima, que era sobrinho de Guarda Municipal, foi torturada e executada em outubro do ano passado; acusado foi detido em patrulhamento no Campos Elíseos.

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi capturado pela Polícia Militar na terça-feira (30), no bairro Novo Campos Elíseos, em Campinas. Ele é acusado de assassinar Thiago, de 26 anos, motorista de aplicativo e sobrinho de um guarda municipal, em um crime ocorrido em outubro de 2024.

A prisão ocorreu durante patrulhamento tático de rotina realizado pelo 1º Baep. Após a abordagem e busca pessoal, que não localizou objetos ilícitos, os policiais realizaram consulta aos sistemas e confirmaram a existência do mandado de prisão. O homem foi imediatamente conduzido à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permanece à disposição da Justiça.

O crime

O homicídio aconteceu no dia 2 de outubro de 2024. A vítima foi torturada com uma arma de choque e assassinada dentro do próprio carro, em uma execução que, segundo a polícia, foi planejada.

Thiago realizava uma corrida particular no valor de R$ 450, entre Campinas e Guarulhos, quando foi atacado. Pouco antes da viagem, ele enviou um áudio a um amigo, afirmando que aquele valor “salvaria o dia”. Câmeras de segurança registraram o suspeito chegando ao ponto de encontro e, após o crime, fugindo tranquilamente com a ajuda de um comparsa em uma motocicleta.

