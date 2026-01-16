Um estudo conduzido pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) identificou falhas graves de higiene, estrutura e manipulação de alimentos em dark kitchens que operam por aplicativos de entrega em Campinas e outras cidades da região. A pesquisa analisou 21 cozinhas voltadas exclusivamente ao delivery em Campinas, Limeira, Paulínia, Sumaré e Piracicaba e revelou que, em muitos casos, a produção ocorre dentro de residências, sem separação adequada entre o ambiente doméstico e o espaço de trabalho.

O levantamento foi coordenado pelo professor Diogo Thimoteo da Cunha, da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), e desenvolvido no Laboratório Multidisciplinar em Alimentos e Saúde (LabMAS), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O estudo foi publicado na revista científica Food Research International.

De acordo com os pesquisadores, os problemas são mais recorrentes em negócios criados por necessidade econômica, nos quais o preparo dos alimentos acontece em cozinhas domésticas. Durante as visitas técnicas, foram registrados casos de alimentos manipulados na mesma mesa usada pela família, assadeiras colocadas no chão para resfriamento, animais circulando no ambiente de preparo e ausência de práticas básicas de higienização das mãos.