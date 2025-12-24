Um motociclista morreu na madrugada desta quarta-feira (24) após um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, no sentido Norte. A ocorrência foi atendida pela concessionária Autoban e classificada como de alta criticidade, com confirmação de óbito ainda no local.

Segundo informações oficiais, a motocicleta Honda 160 seguia pela faixa 3 quando colidiu com um Nissan Versa que estava parado na pista, por motivos que ainda não foram esclarecidos. Com o impacto, o motociclista caiu sobre a faixa 2 e acabou sendo atingido por um caminhão Iveco, cujo motorista não conseguiu desviar a tempo.

Na sequência, a vítima ainda teria sido atingida por outros dois veículos, que deixaram o local antes da chegada das equipes de atendimento. O óbito foi constatado às 0h57 por uma equipe de resgate da concessionária.