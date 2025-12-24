24 de dezembro de 2025
TRÂNSITO FATAL

Motociclista morre após ser atingido por 3 veículos na Anhanguera

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp
Condutor de moto morreu após colisão múltipla na madrugada desta quarta-feira; veículos envolvidos fugiram do local e caso será investigado.
Condutor de moto morreu após colisão múltipla na madrugada desta quarta-feira; veículos envolvidos fugiram do local e caso será investigado.

Um motociclista morreu na madrugada desta quarta-feira (24) após um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, no sentido Norte. A ocorrência foi atendida pela concessionária Autoban e classificada como de alta criticidade, com confirmação de óbito ainda no local.

Segundo informações oficiais, a motocicleta Honda 160 seguia pela faixa 3 quando colidiu com um Nissan Versa que estava parado na pista, por motivos que ainda não foram esclarecidos. Com o impacto, o motociclista caiu sobre a faixa 2 e acabou sendo atingido por um caminhão Iveco, cujo motorista não conseguiu desviar a tempo.

Na sequência, a vítima ainda teria sido atingida por outros dois veículos, que deixaram o local antes da chegada das equipes de atendimento. O óbito foi constatado às 0h57 por uma equipe de resgate da concessionária.

A Perícia Técnica realizou os trabalhos durante a madrugada. O corpo foi removido por volta das 3h15. O caminhão envolvido seguiu viagem após a liberação, enquanto o Nissan Versa foi encaminhado a um posto de serviços e a motocicleta levada à base da Polícia Militar Rodoviária, no km 152.

Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de congestionamento significativo, e o tráfego foi normalizado por volta das 5h. As circunstâncias da colisão, incluindo a identificação dos veículos que fugiram do local, serão apuradas pelas autoridades.

