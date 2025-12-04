A UPS inaugurou seu primeiro centro automatizado de processamento de cargas no Brasil, instalado no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A estrutura marca um investimento robusto em tecnologia, automação e eficiência logística.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a empresa, o novo hub multiplica por cinco a capacidade de entregas e foi projetado para responder ao aumento da demanda nos mercados nacional e internacional. O complexo opera com sistemas avançados de automação e inteligência operacional para agilizar o fluxo de cargas de empresas de todos os portes.
A abertura ocorre em um cenário de expansão do comércio exterior. Em outubro de 2025, o Brasil registrou alta de 9,1% nas exportações, que somaram US$ 31,98 bilhões. O setor industrial, responsável por 54% das exportações totais, tem puxado esse crescimento e pressionado a cadeia logística por mais agilidade e confiabilidade.
“Esta instalação posiciona Viracopos como um dos nossos hubs mais estratégicos na América Latina e fortalece nossa capacidade de atender empresas de diversos setores”, afirmou Renata Mihich, vice-presidente de Operações da UPS na América Latina.
A executiva destacou que o centro automatizado eleva a velocidade, a precisão e a sustentabilidade das entregas. “Desde produtos sensíveis ao tempo no setor industrial até remessas críticas que exigem manuseio especializado, seguimos comprometidos com rapidez, confiabilidade e excelência”, completou.
O projeto incorpora iniciativas de redução de impacto ambiental e integra uma frota moderna, equipada com sistemas de segurança e monitoramento. Todas as operações foram desenhadas para garantir padrões elevados de qualidade e rastreabilidade.