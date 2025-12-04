A UPS inaugurou seu primeiro centro automatizado de processamento de cargas no Brasil, instalado no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A estrutura marca um investimento robusto em tecnologia, automação e eficiência logística.

Segundo a empresa, o novo hub multiplica por cinco a capacidade de entregas e foi projetado para responder ao aumento da demanda nos mercados nacional e internacional. O complexo opera com sistemas avançados de automação e inteligência operacional para agilizar o fluxo de cargas de empresas de todos os portes.

A abertura ocorre em um cenário de expansão do comércio exterior. Em outubro de 2025, o Brasil registrou alta de 9,1% nas exportações, que somaram US$ 31,98 bilhões. O setor industrial, responsável por 54% das exportações totais, tem puxado esse crescimento e pressionado a cadeia logística por mais agilidade e confiabilidade.