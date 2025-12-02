O Conselho Universitário da Unicamp (Consu) vota nesta terça-feira, às 14h, o projeto de autarquização da área da saúde, etapa decisiva do processo que pode redefinir a estrutura administrativa e financeira da Universidade pelas próximas décadas. A proposta, discutida desde setembro, prevê a criação do HC-Unicamp, uma autarquia vinculada à Secretaria Estadual da Saúde para fins de gestão e orçamento, mas mantida sob responsabilidade acadêmica da Universidade.

A votação ocorre após cerca de três meses de debates com diretores, docentes, servidores e estudantes. Entre 26 de novembro e 1º de dezembro, o texto final foi novamente apresentado pela reitoria às diferentes representações da comunidade universitária.

O reitor Paulo Cesar Montagner destacou que a discussão atende a uma demanda antiga: “Queremos que o documento seja amplamente conhecido e debatido por toda a Universidade. É nosso interesse esclarecer dúvidas e aperfeiçoar a proposta, se essa for a vontade da comunidade.”

Como funcionará o novo modelo