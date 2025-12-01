01 de dezembro de 2025
ATROPELADO

Homem morre após atropelamento na Von Zuben em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Vítima foi atingida por um carro na Rodovia Francisco Von Zuben, em Campinas; motorista permaneceu no local.
Um homem morreu após ser atropelado na noite de domingo (30) na  Rodovia Francisco Von Zuben, na região do Jardim São Gabriel, em Campinas. A vítima, de 45 anos, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local pela equipe do SAMU.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários foram acionados por volta das 21h45 para atender o caso. Ao chegarem ao ponto indicado, encontraram o homem caído na via e o motorista envolvido aguardando a chegada das equipes de resgate.

O atendimento médico foi realizado pelo SAMU, que confirmou a morte do pedestre. O veículo do condutor, um VW Jetta, estava parado cerca de 20 metros do local do impacto. Policiais também localizaram próximo dali o Fiat Palio da vítima, que estava estacionado e não teve relação direta com o acidente, permanecendo no endereço.

O motorista passou pelo teste do etilômetro que apontou ausência de ingestão alcoólica. A vítima teve os objetos pessoais apreendidos, entre eles um telefone celular e as chaves do veículo.

A perícia foi acionada para a Rodovia Francisco Von Zuben, onde o atropelamento foi formalmente registrado para análise técnica. O corpo foi removido pela SETEC após liberação da Polícia Civil. O caso será encaminhado para continuidade das investigações pela unidade responsável.

