Um homem morreu após ser atropelado na noite de domingo (30) na Rodovia Francisco Von Zuben, na região do Jardim São Gabriel, em Campinas. A vítima, de 45 anos, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local pela equipe do SAMU.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários foram acionados por volta das 21h45 para atender o caso. Ao chegarem ao ponto indicado, encontraram o homem caído na via e o motorista envolvido aguardando a chegada das equipes de resgate.

O atendimento médico foi realizado pelo SAMU, que confirmou a morte do pedestre. O veículo do condutor, um VW Jetta, estava parado cerca de 20 metros do local do impacto. Policiais também localizaram próximo dali o Fiat Palio da vítima, que estava estacionado e não teve relação direta com o acidente, permanecendo no endereço.