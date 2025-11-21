Cerca de mil pessoas ocuparam as ruas do Centro de Campinas na quinta-feira (20) durante a 25ª Marcha Zumbi dos Palmares. O ato, celebrado no Dia Nacional da Consciência Negra, reforçou a luta por reparação histórica, equidade racial e fez homenagem à II Marcha Nacional de Mulheres Negras.

Organizada pelo movimento negro e antirracista local, com apoio da Prefeitura de Campinas, a marcha teve concentração na Estação Cultura a partir das 9h. O cortejo seguiu por vias simbólicas como a Rua 13 de Maio e a Avenida Francisco Glicério, encerrando por volta das 13h no Largo do Rosário.

Sob o tema “Por reparação e pelo bem viver”, a edição deste ano integrou a programação do Mês da Consciência Negra na cidade. A secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, esteve presente na cerimônia.