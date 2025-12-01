O Mercado Municipal de Campinas (Mercadão) se prepara para uma alta de pelo menos 30% no movimento de vendas em dezembro, impulsionado pelas compras de Natal e Réveillon. A expectativa dos permissionários é sustentada pela tradição da época e pelos novos atrativos do local, como a revitalização recente e a abertura de dois bares no mezanino, que estenderam o funcionamento até as 23h.

Para atender à demanda, os comerciantes reforçam estoques e contratam funcionários temporários. Em alguns setores, o crescimento é ainda mais expressivo. Segundo Graciele Mancini, da Casa de Carnes Piné, as vendas de carne suína — como pernil, leitoa e lombo — dobram nesta época, com alta de 100% em relação aos outros meses.

A reforma do Mercadão, recentemente concluída, é outro fator que reforça o otimismo. Hugo Pinheiro, que mantém um box de frutas há 50 anos, afirmou que a revitalização atraiu novos clientes. “As pessoas têm o Mercadão como referência para essas compras. Com o fim da reforma, acreditamos que mais pessoas virão, então o movimento deve crescer”, disse o comerciante, que também projeta crescimento de 30%, com destaque para frutas natalinas como uva, pêssego e ameixa.