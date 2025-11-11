A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, realiza nesta quinta-feira (13) o 24º Feirão de Emprego e Oportunidades. O evento, que ocorre das 9h às 16h na Faculdade Anhanguera, no Jardim Londres, reúne mais de mil vagas de trabalho.

Desse total, 490 são para contratação imediata, com 16 empresas realizando entrevistas no local. As demais vagas fazem parte do banco de oportunidades do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (Cpat). Para organização do fluxo, haverá distribuição de senhas.

Entre as centenas de oportunidades, algumas se destacam pelo volume de vagas ou pela remuneração:

Maior número de vagas: A empresa Alert oferece 45 vagas para Operador de Telemarketing , com salário de R$ 1.522,28 e exigência de ensino médio completo .

A empresa oferece , com e exigência de . Salário mais alto: A Esplane busca um Analista de Logística de Transporte , com salário de R$ 4 mil , exigindo formação tecnóloga em logística e CNH categoria B .

A busca um , com , exigindo e . Outras oportunidades: O Supermercado Dalben tem 38 vagas para Atendente de Loja (R$ 2.042), e a rede KFC oferece 30 vagas para Atendente de Lanchonete (R$ 2.021).

Como participar do Feirão