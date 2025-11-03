O cantor Gabriel Vittor, conhecido como Indião, integrante do grupo Us Agroboy, passou por um assalto em Campinas e acabou ferido após reagir à ação criminosa. O artista, no entanto, já está fora de perigo e se recupera bem.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Indião relatou o susto e fez um alerta aos seguidores. “Não reajam a assalto! Eu agi muito errado”, afirmou, visivelmente abalado, destacando a importância de preservar a vida em situações de violência.

O cantor recebeu mensagens de apoio de fãs e também da gravadora Agronomia Brasil e Ms Country, que divulgou uma nota expressando solidariedade ao artista e desejando sua pronta recuperação.