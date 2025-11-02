A Prefeitura de Campinas anunciou que, a partir da próxima segunda-feira (3 de novembro), a emissão de novas vias dos cartões Bilhete Único (BU) terá um valor fixo equivalente a uma tarifa, hoje em R$ 6,20. A medida foi definida pela Secretaria de Transportes (Setransp), em parceria com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e apoio da Transurc, responsável pela bilhetagem eletrônica do transporte coletivo.

Com a nova regra, o custo para emissão da segunda, terceira ou quarta via do cartão passa a ser o mesmo, encerrando o sistema anterior que previa valores progressivos — duas tarifas para a segunda via, seis para a terceira e oito para a quarta.

Segundo o secretário de Transportes, Fernando de Caires, a mudança tem caráter social e busca facilitar o reingresso de usuários ao sistema de transporte público. “A adoção desse único valor reduz barreiras, facilita o uso e o reingresso do usuário ao sistema, reforçando o caráter público e inclusivo da mobilidade urbana”, afirmou.