O Ministério Público de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (30) a Operação Off White, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Gaeco de Campinas, responsável pela investigação, o grupo movimentou mais de R$ 20 milhões em transações financeiras suspeitas.

A ação cumpre nove mandados de prisão preventiva e onze de busca e apreensão em Campinas, Artur Nogueira, Mogi Guaçu e outras cidades. Até o fim da manhã, seis pessoas haviam sido presas, enquanto três alvos permaneciam foragidos. A ofensiva é realizada em parceria com o 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep).

Durante o cumprimento dos mandados, houve confronto armado em Sousas, distrito de Campinas. Um dos investigados, que era alvo de busca, foi morto no local após reagir à abordagem. Segundo a polícia, ele estava armado com duas pistolas.