Motoristas paralisam linhas de ônibus em Campinas

Motoristas do transporte coletivo de Campinas realizaram uma paralisação nas primeiras horas desta quinta-feira (23), em protesto por reivindicações salariais. O movimento começou por volta das 4h da manhã e afetou as primeiras partidas de diversas linhas do sistema municipal.

A mobilização teve adesão de motoristas das concessionárias VB1, VB3, Campibus e Onicamp, interrompendo temporariamente parte das operações em diferentes regiões da cidade. A previsão inicial era de que a paralisação durasse cerca de duas horas, mas o impacto foi sentido em todos os terminais urbanos.

Diante da interrupção, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) colocou em prática a Operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente às Situações de Emergência), com o objetivo de minimizar os transtornos aos passageiros.