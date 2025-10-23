Motoristas paralisam linhas de ônibus em Campinas

Motoristas do transporte coletivo de Campinas realizaram uma paralisação nas primeiras horas desta quinta-feira (23), em protesto por reivindicações salariais. O movimento começou por volta das 4h da manhã e afetou as primeiras partidas de diversas linhas do sistema municipal.
A mobilização teve adesão de motoristas das concessionárias VB1, VB3, Campibus e Onicamp, interrompendo temporariamente parte das operações em diferentes regiões da cidade. A previsão inicial era de que a paralisação durasse cerca de duas horas, mas o impacto foi sentido em todos os terminais urbanos.
Diante da interrupção, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) colocou em prática a Operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente às Situações de Emergência), com o objetivo de minimizar os transtornos aos passageiros.
Veículos do sistema de transporte alternativo, operados por cooperativas, foram deslocados para os eixos Amoreiras, Ouro Verde e Campo Belo, e o serviço “Corujão”, que circula durante a madrugada, teve o horário estendido para auxiliar na cobertura dos trajetos.
Equipes da Mobilidade Urbana da Emdec acompanharam desde cedo a movimentação nas garagens e terminais, orientando os usuários e monitorando a demanda nos principais pontos de embarque. O atendimento parcial foi mantido nos terminais Itajaí, Campo Grande e Satélite Íris.
Em nota, a Emdec informou que acompanhou os desdobramentos junto às empresas concessionárias e lamenta os prejuízos causados aos usuários do transporte público, considerado serviço essencial. A empresa também anunciou que prepara uma ação judicial com pedido de liminar para garantir a operação mínima da frota e aplicação de multa em caso de novas paralisações.
A paralisação foi encerrada por volta de 6h, mas a previsão é que a operação (horários e intervalos programados) seja normalizada somente após 8h30.