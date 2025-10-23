23 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SEM ÔNIBUS

Motoristas paralisam linhas de ônibus em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Flávio Paradella
Trabalhadores do transporte coletivo de Campinas realizaram paralisação por reivindicações salariais. Emdec acionou Operação Paese para reduzir impactos.
Trabalhadores do transporte coletivo de Campinas realizaram paralisação por reivindicações salariais. Emdec acionou Operação Paese para reduzir impactos.

Motoristas do transporte coletivo de Campinas realizaram uma paralisação nas primeiras horas desta quinta-feira (23), em protesto por reivindicações salariais. O movimento começou por volta das 4h da manhã e afetou as primeiras partidas de diversas linhas do sistema municipal.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A mobilização teve adesão de motoristas das concessionárias VB1, VB3, Campibus e Onicamp, interrompendo temporariamente parte das operações em diferentes regiões da cidade. A previsão inicial era de que a paralisação durasse cerca de duas horas, mas o impacto foi sentido em todos os terminais urbanos.

Diante da interrupção, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) colocou em prática a Operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente às Situações de Emergência), com o objetivo de minimizar os transtornos aos passageiros.

Veículos do sistema de transporte alternativo, operados por cooperativas, foram deslocados para os eixos Amoreiras, Ouro Verde e Campo Belo, e o serviço “Corujão”, que circula durante a madrugada, teve o horário estendido para auxiliar na cobertura dos trajetos.

Equipes da Mobilidade Urbana da Emdec acompanharam desde cedo a movimentação nas garagens e terminais, orientando os usuários e monitorando a demanda nos principais pontos de embarque. O atendimento parcial foi mantido nos terminais Itajaí, Campo Grande e Satélite Íris.

Em nota, a Emdec informou que acompanhou os desdobramentos junto às empresas concessionárias e lamenta os prejuízos causados aos usuários do transporte público, considerado serviço essencial. A empresa também anunciou que prepara uma ação judicial com pedido de liminar para garantir a operação mínima da frota e aplicação de multa em caso de novas paralisações.

A paralisação foi encerrada por volta de 6h, mas a previsão é que a operação (horários e intervalos programados) seja normalizada somente após 8h30.

Comentários

Comentários