Baep prende uma das maiores lideranças e peca-chave do PCC

Policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) capturaram, na tarde desta sexta-feira (17), um homem identificado como Alex Araújo Claudino, conhecido como Frango, foragido desde outubro do ano passado. Ele é apontado como uma peça-chave do PCC (Primeiro Comando da Capital) e foi capturado em Mogi Mirim.

Frango possuía quatro mandados de prisão em aberto, pelos crimes de lavagem de dinheiro, uso de documento falso, tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com as informações da polícia, ele era considerado uma peça fundamental na estrutura da organização criminosa à qual pertencia.

Segundo a PM, a ocorrência de Frango, condenado por tráfico de drogas, associação criminosa, além de contar com antecedentes por falsificação de dinheiro e lesão corporal, foi encaminhada à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Limeira.