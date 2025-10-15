16 de outubro de 2025
ACIDENTE FATAL

Criança de 10 anos morre atropelada por carro na Heitor Penteado

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Menina de 10 anos foi atingida por uma Range Rover na Rodovia Heitor Penteado, em Campinas, e morreu no local.
Menina de 10 anos foi atingida por uma Range Rover na Rodovia Heitor Penteado, em Campinas, e morreu no local.

Uma menina de 10 anos morreu na tarde desta quarta-feira (15) após ser atropelada por um carro modelo Range Rover no acesso da Rodovia Heitor Penteado, nas proximidades do viaduto que liga à região do Shopping Iguatemi, em Campinas.

A menina teria fugido de casa. A mãe chegou a fazer um apelo pelas redes sociais ao informar que a garota tinha saído sem seu conhecimento de casa na região do bairro Ponte Preta em direção a residência do avô, na Avenida José Bonifácio, na região do Flamboyant.

De acordo com informações da Emdec, o atropelamento ocorreu no sentido Centro–bairro, pouco depois do viaduto do viaduto de acesso para a José Bonifácio. A vítima ficou inconsciente após o impacto e sofreu uma parada cardiorrespiratória, morrendo ainda no local antes da chegada do resgate.

O trecho teve duas faixas canalizadas, com o trânsito fluindo apenas pelo acostamento durante o atendimento da ocorrência e o trabalho da perícia. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

