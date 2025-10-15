Criança de 10 anos morre atropelada por carro na Heitor Penteado

Uma menina de 10 anos morreu na tarde desta quarta-feira (15) após ser atropelada por um carro modelo Range Rover no acesso da Rodovia Heitor Penteado, nas proximidades do viaduto que liga à região do Shopping Iguatemi, em Campinas.

A menina teria fugido de casa. A mãe chegou a fazer um apelo pelas redes sociais ao informar que a garota tinha saído sem seu conhecimento de casa na região do bairro Ponte Preta em direção a residência do avô, na Avenida José Bonifácio, na região do Flamboyant.

De acordo com informações da Emdec, o atropelamento ocorreu no sentido Centro–bairro, pouco depois do viaduto do viaduto de acesso para a José Bonifácio. A vítima ficou inconsciente após o impacto e sofreu uma parada cardiorrespiratória, morrendo ainda no local antes da chegada do resgate.