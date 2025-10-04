Atacante Kerolin homenageia ex morta em acidente de carro

A atacante Kerolin Nicoli, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira, publicou uma emocionante homenagem à influenciadora digital Rafaela Del Bianchi, sua ex-namorada, morta em um acidente de carro na madrugada de sexta-feira (3), em Campinas. A jovem, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos após o veículo em que estava capotar na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Em um story no Instagram, Kerolin compartilhou uma fotografia do casal e escreveu: “Te amo pra sempre”, acompanhando a mensagem com um emoji de coração partido. A publicação, vista por milhares de seguidores, rapidamente repercutiu entre fãs, amigos e colegas da jogadora.

De acordo com informações da Polícia Civil, Rafaela não fazia uso do cinto de segurança no momento da colisão e foi ejetada do veículo. Uma passageira que a acompanhava, que estava com o cinto afivelado, sofreu apenas ferimentos leves e foi levada ao Hospital Mário Gatti para atendimento. As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades.