Unicamp mantém 60 mil candidatos em disputa por 2,5 mil vagas

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou o balanço das inscrições para o Vestibular 2026, que registrou 61.698 candidatos. O número representa uma queda de 2,5% em relação ao ano passado, mas mantém o patamar superior a 60 mil inscritos, consolidado nos últimos anos.

Os candidatos vão disputar 2.530 vagas em 69 cursos de graduação. A carreira de Medicina lidera a concorrência, com 242 candidatos por vaga, seguida por Arquitetura e Urbanismo (67 c/v), Ciência da Computação (65 c/v), Ciências Biológicas Integral (41,7 c/v) e Farmácia (41,1 c/v).

De acordo com o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, os dados mostram estabilidade no perfil e no volume de inscritos. “O número total ficou dentro do esperado, mantendo a marca de mais de 60 mil candidatos, o que reforça a confiança da sociedade na Unicamp”, destacou.