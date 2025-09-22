Unicamp mantém 60 mil candidatos em disputa por 2,5 mil vagas

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou o balanço das inscrições para o Vestibular 2026, que registrou 61.698 candidatos. O número representa uma queda de 2,5% em relação ao ano passado, mas mantém o patamar superior a 60 mil inscritos, consolidado nos últimos anos.
Os candidatos vão disputar 2.530 vagas em 69 cursos de graduação. A carreira de Medicina lidera a concorrência, com 242 candidatos por vaga, seguida por Arquitetura e Urbanismo (67 c/v), Ciência da Computação (65 c/v), Ciências Biológicas Integral (41,7 c/v) e Farmácia (41,1 c/v).
De acordo com o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, os dados mostram estabilidade no perfil e no volume de inscritos. “O número total ficou dentro do esperado, mantendo a marca de mais de 60 mil candidatos, o que reforça a confiança da sociedade na Unicamp”, destacou.
Entre os inscritos, 60,5% têm entre 17 e 18 anos e 55,7% são mulheres. Do total, 30,2% vieram de escolas públicas e 20,6% se autodeclararam pretos e pardos. A participação de candidatos da região de Campinas foi de 20,5%, enquanto 15% são de outros estados.
Uma novidade que vem ganhando espaço é a inscrição de treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio. Essa modalidade representou 9,3% do total de candidatos, ou 5.755 inscritos, número ligeiramente superior ao do ano passado.
Provas
As avaliações serão aplicadas em 31 cidades do Estado de São Paulo e em seis capitais brasileiras. A primeira fase ocorre em 26 de outubro, e a segunda fase nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Cursos de Música terão provas específicas em setembro, enquanto Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança exigirão testes entre 3 e 5 de dezembro.
Distribuição das inscrições por área
Do total de candidatos, 33% concorrem a vagas em Medicina, 17,1% em Engenharias, 14,3% em Humanas, 12,4% em Biológicas e Saúde, 9,3% em Exatas e Tecnológicas e 3,7% em Artes.
A Comvest vai divulgar os locais de prova em 13 de outubro, na página oficial do Vestibular Unicamp 2026.