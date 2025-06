Ailton da Farmácia assume vaga deixada por Zé Carlos

Com a renúncia do vereador Zé Carlos (PSB), quem assume a cadeira na Câmara Municipal de Campinas é Ailton Fernandes Sarmento, o Ailton da Farmácia, primeiro suplente do partido nas eleições de 2024, com 4.374 votos. Ele já foi vereador entre 2017 e 2020 e deverá tomar posse oficialmente nos próximos dias, segundo informou a Presidência da Casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Natural de Osvaldo Cruz (SP), Ailton tem 62 anos e mora em Campinas desde os 13, quando começou a trabalhar como balconista em uma farmácia no bairro Cura D'Ars. Ao longo de quatro décadas, se tornou conhecido na região pela atuação próxima da população. Sua trajetória política começou por incentivo de moradores e amigos, que viam em sua postura um perfil de servidor público.

Foi eleito pela primeira vez vereador em 2016, ainda pelo PSD, e encerrou seu mandato em 2020. Em março daquele ano, trocou de sigla e se filiou ao PSB, legenda pela qual retornará agora ao Legislativo.