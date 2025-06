Operação da PF fecha cerco contra pornografia infantil na região

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a terceira fase da Operação Mão Protetora, que apura a disseminação de material com conteúdo de abuso sexual infantil na internet. A ação ocorreu no interior de São Paulo, com mandados de busca e apreensão cumpridos em Mogi Mirim e Bragança Paulista.

Durante as abordagens, um dos investigados tentou se livrar de um celular jogando-o fora, mas o aparelho foi recuperado pelos agentes. Apesar do flagrante, ninguém foi preso, mas diversos equipamentos eletrônicos foram apreendidos e serão agora submetidos à perícia especializada.

A PF informou que os alvos das duas cidades não têm conexão entre si, e que os desdobramentos da investigação tiveram início em 2024, com base em ações de inteligência desenvolvidas pelo próprio órgão. O objetivo é identificar, responsabilizar e punir os envolvidos na prática de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.