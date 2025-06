Frio perde força e quinta-feira tem salto nas temperaturas

Depois de registrar a manhã mais fria de 2025 até agora, com temperatura mínima de 4°C em Campinas e geadas em cidades vizinhas, a quinta-feira (26) começa a marcar a transição do tempo com aquecimento gradual ao longo do dia. A previsão aponta céu totalmente limpo e elevação acentuada nas temperaturas — a máxima prevista é de 25°C.

Essa mudança brusca de temperatura foi inclusive destacada com alerta nos modelos meteorológicos. O vento moderado, com rajadas de até 11 km/h, colabora para dissipar o ar polar que atuou com mais força nos últimos dias. A umidade relativa do ar também volta a subir à noite, chegando a 90%.

O sol predomina durante toda a quinta-feira e não há previsão de chuva, o que favorece atividades ao ar livre e o retorno à normalidade após o frio intenso. Apesar da trégua no frio, as madrugadas continuam geladas, com mínima prevista de 12°C, o que exige ainda atenção com agasalhos, especialmente para crianças e idosos.