Palácio da Cidade começa fase final das obras em Campinas

De acordo com a administração municipal, mais de 60 serviços de diferentes órgãos da Prefeitura e parceiros serão instalados nos seis andares do edifício. A expectativa é de que 30 mil pessoas sejam atendidas por mês no local, o que representa também uma economia estimada em R$ 2 milhões por ano com o encerramento de aluguéis de imóveis atualmente ocupados por setores da Prefeitura.

Nos últimos três meses, foram concluídas a recuperação do telhado e a restauração da fachada , que estava comprometida por trincas e rachaduras. A partir da próxima semana, a Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec) também dará início à reforma completa das redes elétrica e hidráulica , após revisão no projeto original da obra.

A Prefeitura de Campinas inicia na próxima semana a retirada dos andaimes e da tela de proteção que cobrem o antigo Palácio da Justiça , no Centro. A desmontagem deve durar entre 30 e 60 dias , marcando o início da etapa final da reforma do prédio, que será transformado no Palácio da Cidade . A previsão é de que o novo espaço de serviços públicos seja aberto à população no primeiro semestre de 2026 .

Entre os serviços que funcionarão no Palácio da Cidade estão: Sanasa, Emdec, CPFL, Junta Militar, CPAT, Casa do Empreendedor, Secretaria de Trabalho e Renda, Ceprocamp, Concilia Campinas, Juizado da PUC, EGDS, DPS, além de atendimentos do Procon, Vigilância Sanitária, Cadastro Único, 156/Protocolo, Juventude Conectada, Setec e órgãos ligados ao Desenvolvimento Econômico, como Incra e Via Rápida Empresa.

O projeto faz parte do programa Nosso Centro, criado para revitalizar a região central e fomentar a reocupação de imóveis ociosos. Entre as ações do programa estão a Lei do Retrofit, que oferece incentivos fiscais para reforma de prédios, o Procentro, com redução de ISS para atividades comerciais, e a reurbanização de vias históricas, como a Campos Salles e a José Paulino.