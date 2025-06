Polícia Civil incinera 3 toneladas de drogas

A Polícia Civil do Estado de São Paulo incinerou nesta segunda-feira, 23 de junho, três toneladas de drogas em um forno industrial localizado na cidade de Nova Odessa. A ação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise/Deic Campinas) e reuniu entorpecentes apreendidos em operações recentes realizadas em Campinas e cidades da região.

De acordo com o boletim da especializada, os entorpecentes estavam sob custódia na sala cofre da delegacia e foram levados para destruição conforme os protocolos legais, com autorização judicial. A medida tem como objetivo eliminar definitivamente o material ilícito e reforçar o combate ao tráfico de drogas no interior paulista.

A maior parte das drogas incineradas é fruto de ações policiais realizadas nos últimos meses pela Dise em ações de repressão qualificada contra o crime organizado, especialmente em bairros periféricos e pontos de venda de drogas.