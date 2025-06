Mulher aciona botão da GM e evita agressão no Campo Grande

Uma mulher de 52 anos foi protegida de uma possível agressão no último sábado (21) após acionar o botão SOS GAMA, dispositivo de emergência do programa Guarda Amiga da Mulher, da Guarda Municipal de Campinas. O caso aconteceu no Jardim Lisa, quando o ex-companheiro da vítima arrombou uma janela e tentou invadir a casa.

A rápida resposta da equipe do Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motos impediu que o homem entrasse na residência. Ele foi detido ainda no quintal e levado à cadeia anexa do 2º Distrito Policial, onde permanece preso.

A vítima, que é acompanhada pelo programa, ressaltou a eficiência do botão SOS e incentivou outras mulheres a não desistirem diante de situações de violência. “Me senti vitoriosa ao constatar que o botão realmente funciona. Diria para as mulheres não desistirem e acionarem o botão quando for necessário”, afirmou.