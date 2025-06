Ônibus pega fogo no Cambuí e assusta moradores; VEJA VÍDEO

Um ônibus da linha 3.62 (Parque Brasília I), operado pela Cooperativa Cotalcamp, pegou fogo nesta terça-feira (24) enquanto trafegava pela Rua Major Solon, no bairro do Cambuí, em Campinas. O incêndio, de grande proporção, exigiu o bloqueio da via para a atuação do Corpo de Bombeiros, que trabalhou no combate às chamas e resfriamento de veículos próximos.

O coletivo foi totalmente destruído e um carro estacionado também foi danificado pelo calor intenso. Outros veículos chegaram a ser resfriados para evitar a propagação do fogo. A Emdec informou que não houve feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida, e a cena causou susto em moradores da região, que observaram uma densa coluna de fumaça se espalhar pelo bairro.

Terceiro caso em uma semana

Este é o terceiro ônibus do transporte público de Campinas consumido por fogo em apenas uma semana. No último dia 17, um articulado da linha BRT25 pegou fogo na Rodovia Anhanguera, no km 97, enquanto seguia vazio para a garagem da empresa. Já na quinta-feira (20), durante o feriado de Corpus Christi, um coletivo da empresa Itajaí foi completamente queimado no Terminal Campo Grande, na Avenida John Boyd Dunlop. Nesse caso, o ônibus estava parado, sem passageiros, e uma área do terminal teve vidros trincados e chamuscados.