Campinas oferece 1.000 vagas em feirão de empregos na sexta

A 13ª edição do Feirão de Empregos e Oportunidades de Campinas será realizada nesta sexta-feira (27), das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera – Ouro Verde. A ação é promovida pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, e vai reunir mais de 1.000 vagas, com foco nas profissões que atuam diretamente com o público.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão: açougueiro (30 vagas, R$ 2.451,00), operador de caixa (30 vagas, R$ 2.164,77), assistente de vendas (20 vagas, R$ 2.065,00), atendente de loja (17 vagas, R$ 1.982,00) e atendente de lanchonete (6 vagas, R$ 1.888,00).

Dezessete empresas confirmaram participação e farão entrevistas no local, como Leroy Merlin, Poupatempo, Maravilhas do Lar, Pague Menos, Ramada Airport e Swissport. A vaga com maior salário é para nutricionista, com 10 oportunidades e remuneração de R$ 4.200,00.