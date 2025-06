Flávio Paradella: Comissão Processante entra na reta final

A Comissão Processante que analisa a conduta do vereador Vini Oliveira (Cidadania) entra na reta final e marca uma semana decisiva para o desfecho de um processo que, embora nascido de um episódio pontual, assumiu contornos simbólicos dentro da Câmara de Campinas. O caso expõe as tensões internas do Legislativo.

Vini é acusado de quebra de decoro após filmar profissionais do Hospital Mário Gatti durante o plantão do Ano Novo, em suposta ação de fiscalização. A denúncia foi apresentada por uma médica, que se sentiu desacatada e apontou possível violação de dados sensíveis. A defesa do parlamentar sustenta que não houve invasão, exposição indevida nem agressão, mas sim uma tentativa de exercer sua prerrogativa de fiscalização.

O depoimento prestado por ele na última semana, embora articulado e estratégico, também revelou o tom de embate político. Vini manteve o estilo direto que o tornou conhecido, pediu desculpas pontuais, mas reforçou a narrativa de que está sendo julgado por incomodar — e não pelo que efetivamente fez.