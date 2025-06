Parada LGBT de Campinas celebra memória e futuro neste domingo

A Parada do Orgulho LGBT+ de Campinas encerra o Mês da Diversidade neste domingo (29), com concentração a partir das 10h no Largo do Rosário, no Centro. O evento, que chega à sua 25ª edição, traz como tema "Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro", destacando a importância da história e da inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ idosas.

A festa, que seguirá até as 22h, contará com trios elétricos, apresentações artísticas e musicais. O roteiro do cortejo inclui as avenidas Francisco Glicério, Moraes Salles, Anchieta, Benjamin Constant e Irmã Serafina, retornando ao ponto inicial para o encerramento entre o Largo do Rosário e a Praça Guilherme de Almeida.

A apresentação do evento ficará por conta de Helloa Meirelles, Cris Negrini, Luma Montenegro e Iara Silva. Entre os destaques da programação estão as participações de Priscilla Drag e Ikaro Kadoshi como padrinhos da edição, além de Bloco Donatella, Bruno Azevedo, Layana Fashion, Joyce Meireles, Pretty Lupon, Gabrielle Leonne e diversos DJs, como Will Fernandez, Cae, Mackenzie e Juliana Antunes.