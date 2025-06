Campinas tem alta nas queixas contra barulho de obras à noite

O barulho causado por obras fora do horário permitido tem gerado incômodo crescente entre moradores de áreas residenciais de Campinas. De janeiro até o início de junho de 2025, foram 175 denúncias registradas, o que representa um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 120 reclamações.

Diante da alta nas queixas, a Secretaria Municipal de Urbanismo intensificou as ações de fiscalização e reforçou os alertas às construtoras sobre o cumprimento dos horários fixados nos alvarás. Este ano, 46 fiscalizações de campo foram realizadas, resultando em 18 intimações e duas multas. Em 2024, foram 73 fiscalizações no mesmo período, com 27 intimações e três multas aplicadas.

A legislação municipal define que obras com ruído devem ocorrer entre 7h e 19h. Atividades ruidosas fora desse intervalo caracterizam perturbação do sossego público e estão sujeitas a penalidades. “É um tema de convivência e respeito aos moradores. O objetivo da fiscalização é promover harmonia entre os empreendimentos e o entorno residencial”, afirmou a secretária de Urbanismo, Carolina Baracat.