Câmara vota LDO de 2026 e cargos da Rede Mário Gatti e Fumec

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (23), a partir das 18h, três projetos considerados estratégicos para o município: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, o novo Plano de Cargos e Carreiras da Rede Mário Gatti e a reestruturação administrativa da Fumec (Fundação Municipal para Educação Comunitária).

A LDO estabelece as metas e prioridades da Prefeitura para o próximo ano, funcionando como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). O texto define regras para arrecadação, execução de despesas, emendas parlamentares e metas fiscais. O projeto foi debatido em audiência pública no início de junho.

Outro destaque da pauta é a criação de 308 cargos estatutários para a Rede Mário Gatti, com o objetivo de permitir a substituição gradual de servidores da administração direta por funcionários contratados diretamente pela autarquia. A proposta busca maior autonomia administrativa e facilitar as contratações do setor de saúde.