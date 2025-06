Nuvens chegam e podem trazer chuvas neste sábado na RMC

A previsão do tempo para este sábado (21) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) é de céu parcialmente nublado ao longo do dia, com momentos de céu nublado pela tarde. Não se descarta a ocorrência de chuvas fracas e isoladas na região entre a tarde e a noite, embora as chances sejam baixas.

Essa condição é decorrente da passagem de uma frente fria pelo Atlântico, que não deverá impactar nas temperaturas, mas proporcionará condições para chuva em alguns setores de São Paulo, sobretudo na faixa de divisa com o Paraná. As temperaturas ficam entre 15 e 25°C.

A previsão para o domingo é de nebulosidade variável (predomínio de sol a céu parcialmente nublado), com temperaturas entre 15 e 27°C, sem previsão de chuvas.