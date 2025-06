Vazamento de água alaga ruas e submerge carros em Campinas

A força da água foi tamanha que invadiu a garagem do prédio e submergiu completamente cinco veículos . Imagens feitas por moradores e pessoas que passavam pelo local mostram carros parcialmente cobertos pela água e o asfalto tomado pelo fluxo intenso. O cenário surpreendeu quem trafegava na região logo no início da manhã.

Um vazamento de grandes proporções alagou parte da região central de Campinas na manhã desta sexta-feira (20), transformando ruas em verdadeiros canais. O incidente ocorreu no cruzamento da Rua Itu com a Rua Cônego Cipião , nas imediações da Avenida Moraes Salles , e provocou estragos consideráveis , principalmente em um condomínio residencial da área.

A Sanasa (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas) foi acionada e deslocou equipes técnicas para conter o vazamento e identificar as causas do rompimento. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a origem do problema, mas a empresa segue com os trabalhos de reparo e vistoria no local.