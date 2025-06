Moisés Lucarelli e Brinco de Ouro entram na rota do Tour Campinas

Campinas estreia, a partir de junho, uma nova rota turística dedicada ao futebol, integrando oficialmente o município ao universo do groundhopping — prática cada vez mais popular entre torcedores que visitam o maior número possível de estádios. A novidade passa a fazer parte da programação do Tour Campinas, projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que oferece passeios gratuitos por pontos históricos da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com apoio dos clubes, a iniciativa inclui visitas aos dois principais palcos do futebol campineiro: o Estádio Moisés Lucarelli, da Ponte Preta, e o Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani. “Incluir os estádios no roteiro do Tour Campinas é reconhecer o papel que o esporte tem na formação da nossa cidade. É uma forma de ampliar o turismo local, promover o pertencimento e atrair novos públicos”, afirma Eros Vizel, diretor do Departamento de Turismo de Campinas.

A programação conta com visitas ao estádio da Ponte Preta nos dias 29 de junho e 17 de agosto, e ao Brinco de Ouro em 27 de julho e 24 de agosto. Os passeios ocorrem sempre das 9h às 12h, com saída e retorno na Feira Hippie do Centro de Convivência. As vagas são limitadas e a inscrição obrigatória deve ser feita no site oficial do Departamento de Turismo: https://campinas.sp.gov.br/turismo.