Homem é preso após atear fogo em mata na região da Av. Mackenzie

A Guarda Municipal de Campinas prendeu um homem suspeito de atear fogo em uma área de mata localizada na região da Avenida Mackenzie, onde está em curso um projeto de recuperação ambiental. O crime ocorreu na madrugada do último dia 17 de junho.

A ação foi flagrada por meio das câmeras de vigilância de parceiros do programa Monitora Campinas, cujas imagens são integradas ao Centro de Comando e Controle da GM. Com base no material e nas informações repassadas, o suspeito foi localizado na região do Ouro Verde.

Ele foi conduzido ao 12º Distrito Policial, mas como não havia flagrante no momento da abordagem, foi apenas ouvido pela autoridade policial e liberado em seguida. O caso segue em investigação.