Final de semana será de sol e calor na região de Campinas

A sexta-feira (20) começou com mínimas em torno de 14°C na Região Metropolitana de Campinas (RMC), e essas condições devem se manter até o final de semana, conforme informou o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a previsão, o tempo permanece firme, com predomínio de sol, céu claro e aumento gradual das temperaturas. A expectativa é de máximas variando entre 27°C e 28°C até o domingo. As madrugadas continuam mais amenas, com mínimas próximas dos 14°C.

Não há previsão de chuva para os próximos dias. O cenário climático é típico da transição entre o outono e o inverno, com amplitude térmica significativa: manhãs frias seguidas de tardes mais quentes.