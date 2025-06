Pedestre pula mureta, tenta cruzar Anhanguera e morre atropelado

Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, na noite desta quarta-feira (18). O acidente aconteceu por volta das 22h13, na altura do km 134, pista Sul. Segundo informações do boletim da concessionária Autoban, a vítima tentou atravessar a rodovia pulando a barreira de concreto do canteiro central e foi atingida por um veículo que trafegava na faixa 1.

O carro envolvido era um Renault Sandero, cujo motorista, um médico, não teve tempo hábil para desviar ou frear, segundo relataram as equipes no local. Ele saiu ileso e foi o próprio responsável por constatar o óbito da vítima ainda na rodovia. A identidade do pedestre não foi divulgada.

A ocorrência foi registrada como atropelamento com vítima fatal. O tráfego ficou parcialmente interditado por cerca de 30 minutos nas faixas 1 e 2 e no acostamento, sendo totalmente liberado por volta da 0h37 desta quinta-feira (19). O veículo foi removido ao Distrito Policial de Limeira e o corpo da vítima encaminhado por uma funerária após a realização da perícia técnica.