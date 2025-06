Corpus Christi tem celebrações no Centro e Paineiras

A principal concentração acontece entre 17h e 18h30 no entorno da Catedral Metropolitana e da Basílica Nossa Senhora do Carmo . O cortejo sairá da Catedral, passando pelas ruas Conceição e Barão de Jaguara , até a Basílica, cruzando vias importantes como a Francisco Glicério , General Osório , Bernardino de Campos e Benjamim Constant .

Três celebrações religiosas marcarão o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (19) em Campinas, com destaque para a tradicional procissão no Centro da cidade e outras duas programadas para os bairros Vila Industrial e Jardim das Paineiras . As atividades contarão com o suporte da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), que realizará bloqueios e canalizações no trânsito para garantir a segurança dos fiéis.

Já na região do Jardim das Paineiras, a celebração promovida pela Paróquia São Charbel, da Missão da Ordem Maronita do Brasil, começa às 15h e deve seguir até as 18h. O percurso inclui as avenidas José Bonifácio e Jesuíno Marcondes Machado, além da Rua Cruzália, com retorno ao início após o trajeto completo.

A Emdec atuará com agentes de Mobilidade Urbana em todos os eventos, realizando interdições temporárias nos cruzamentos do Centro e acompanhando as celebrações nos bairros. Para o cortejo principal, estão previstos bloqueios momentâneos nos seguintes pontos:

Francisco Glicério x Benjamin Constant

Campos Sales x José Paulino

Francisco Glicério x General Osório

Francisco Glicério x Campos Sales

Thomaz Alves x Dr. Quirino

Benjamin Constant x Anchieta

Nos bairros, a operação contará com canalizações com cones e sinalização reforçada. A Emdec orienta os motoristas a buscarem rotas alternativas e redobrar a atenção nas áreas dos eventos.