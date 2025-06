Campinas registra 498 acolhimentos de rua em nova semana

Desde 1º de maio, início da operação, já foram feitos 3.913 atendimentos , com predominância de homens (3.227), o equivalente a 82,4% do total. Também foram registrados 476 acolhimentos de mulheres (12,2%), 160 de idosos (4,1%) e 50 de pessoas LGBT+ (1,3%).

A secretária municipal Vandecleya Moro destacou que, “mesmo com temperaturas relativamente amenas, a procura por atendimento se mantém alta, o que demonstra a relevância da mobilização”. Ela reforçou a importância do trabalho conjunto entre os serviços sociais e as equipes do SOS Rua.

O número acumulado de acolhimentos no Samim chegou a 731, consolidando o espaço como referência em abrigamento emergencial. Na distribuição de mantas térmicas, já são 7.044 cobertores entregues, com média de 1.007 por semana. O maior volume foi registrado na quinta semana da operação, com 1.251 unidades.

A Operação Inverno segue até 30 de setembro, com foco no acolhimento humanizado da população vulnerável, principalmente nos dias mais frios.