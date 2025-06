Hospitais têm aumento de internações por doenças respiratórias

Um levantamento realizado pelo SindHosp com 88 hospitais privados do estado de São Paulo apontou um aumento expressivo nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente em UTIs e leitos clínicos pediátricos. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 16 de junho de 2025 e revela um cenário mais grave do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Entre os hospitais consultados, 64% relataram aumento nas internações em UTIs, enquanto no ano passado o índice foi de 49%. Já os leitos clínicos pediátricos apresentaram aumento em 54% das unidades, contra 24% em 2024. No caso dos leitos clínicos para adultos, 56% dos hospitais reportaram crescimento nas internações, ante 38% no levantamento anterior. O tempo médio de permanência tanto para adultos quanto para crianças continua entre 5 e 10 dias.

No pronto atendimento, 74% dos hospitais registraram alta na demanda por casos de SRAG, enquanto no ano passado essa proporção era de 58%. A faixa etária mais atendida continua sendo a de 30 a 50 anos.