Campanha do Agasalho cresce 68% e bate 12 toneladas

A solidariedade dos campineiros segue fazendo a diferença neste inverno. A Campanha do Agasalho Campinas 2025 alcançou nesta terça-feira (17) a marca de 12 toneladas de doações, o que representa um crescimento de 68,4% em relação à semana anterior, com 4.875 quilos a mais arrecadados. É o maior salto semanal desde o início da mobilização, no dia 30 de abril.

Ao todo, são 137 pontos de coleta distribuídos em todas as regiões da cidade, que seguem recebendo roupas, calçados, cobertores e itens de inverno em bom estado até o dia 31 de julho. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, com o lema “Cada peça, uma cor. Cada cor, mais calor!”.

“A mobilização da cidade nesta campanha é emocionante. Estamos vendo um esforço coletivo em benefício do próximo”, destacou Vandecleya Moro, secretária da pasta. Segundo ela, a logística de triagem e distribuição garante que os donativos cheguem rapidamente aos que mais precisam.