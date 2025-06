Cantora da região é presa pela PF por tráfico internacional

A Polícia Federal prendeu a cantora paraguaia Nélida Sônia Sánchez Garcete, conhecida como Sônia Sayara, por envolvimento em uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Ela foi detida em 28 de maio, em um sítio em Mogi Guaçu, onde vivia usando identidade falsa com o nome de Sayara Gomes Dutra.

Segundo a PF, Sônia assumiu a liderança do grupo criminoso após a morte do irmão, o narcotraficante Carlos “Chicharõ” Garcete, executado no Paraguai em 2021. A quadrilha é acusada de trazer 30 toneladas de maconha e uma tonelada de cocaína do Paraguai para o interior paulista, entre 2020 e 2024, por meio de aviões e caminhões com toras de madeira.

O sítio em Mogi Guaçu era utilizado como base de apoio da organização criminosa, servindo como ponto de reunião e abrigo para pilotos e motoristas. Além de cantora, Sônia se apresentava como empresária e era conhecida na Baixa Mogiana.