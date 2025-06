Novo comandante da PM assume CPI-2 e promete integração regional

O coronel Leonardo Akira Takahashi assumiu oficialmente o Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2), substituindo o coronel Adriano Augusto Leão, em solenidade realizada no Royal Palm Hall, na manhã desta segunda-feira (17), em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Comandando agora uma estrutura que cobre 38 municípios do Interior paulista e atende mais de 3,8 milhões de habitantes, Takahashi destacou o papel estratégico da região e reforçou o compromisso com a integração entre as forças de segurança. “Sinto-me honrado em assumir uma região tão dinâmica e estratégica. Agora tenho a responsabilidade de comandar oito batalhões que atuam em polos industriais, universidades, aeroportos e centros de pesquisa”, declarou o novo comandante, que antes liderava o 1º Batalhão de Policiamento de Choque – Rota.

O secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, também participou da solenidade e destacou os investimentos do Governo de São Paulo para reforçar a estrutura da PM. “Nossa meta é buscar a excelência, a perfeição. E vamos entregar os resultados que a população espera”, disse.