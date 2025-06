Tarcísio exalta São Paulo em discurso com tom nacional

A cidade foi exaltada como símbolo da transição energética e da economia do conhecimento, dois dos três pilares que Tarcísio apontou como estratégicos para o futuro do Brasil. “O futuro passa por Paulínia”, afirmou. “Esse evento aponta para as nossas vocações. Não é simplesmente um desvio ferroviário, é uma celebração do futuro.”

Ao longo do discurso, o governador também defendeu a liberdade para a iniciativa privada investir em infraestrutura, especialmente nas autorizações ferroviárias, e comemorou obras de ligação logística entre regiões produtoras e o Porto de Santos. “Uma autorização vai sair: é justamente a do Grupo Ultra no Porto de Santos. É assim que destravamos a logística do Brasil.”

O governador participou da inauguração do desvio ferroviário entre Paulínia (SP) e Rondonópolis (MT). Com cerca de R$ 200 milhões em investimentos, a nova ligação deve facilitar o escoamento de biocombustíveis e o envio de derivados de petróleo para abastecer o agronegócio.