Mulher é morta com tiro nas costas ao deixar adega

Michele Aparecida Cruz dos Santos, de 31 anos, foi morta com um tiro nas costas na noite de domingo (8), após sair de uma adega no bairro Bosque dos Cedros, em Nova Odessa. A vítima ainda foi socorrida por amigos, mas morreu no Hospital Municipal da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, Michele estava acompanhada de amigos na Adega do Tuga e, ao caminhar em direção ao carro, foi atingida. Testemunhas relataram ter ouvido um estouro semelhante a uma bomba e, logo em seguida, encontraram a vítima caída e com dificuldade para respirar.

Amigos socorreram Michele e a levaram até o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil encontrou o veículo da vítima na Rua das Perobas e, após perícia, o carro foi entregue a um tio da mulher.