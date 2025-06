VÍDEO: Motorista sem CNH derruba postes em acidente com filhos

Uma mulher de 29 anos provocou um acidente na madrugada desta segunda-feira (9) ao perder o controle do carro que dirigia e colidir contra um poste de iluminação pública, na Avenida José Lozano Araújo, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Paulínia. O impacto da batida foi tão intenso que derrubou outros dois postes, que também vieram ao chão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Polícia Civil, a motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ela foi autuada por lesão corporal culposa e por condução sem permissão legal. O veículo envolvido, um Corsa Wind, foi recolhido ao pátio municipal.

No momento do acidente, por volta das 5h20, além da condutora, estavam no carro dois filhos dela — uma menina de 10 anos e um bebê de 11 meses. Todos foram socorridos com escoriações leves ao Pronto-Socorro Municipal.