Criminosos invadem chácara e matam homem com tiro na testa

Leandro Meneses da Silva, de 37 anos, foi executado com um tiro na testa na noite de quinta-feira (5), em uma chácara no bairro Lavras de Cima, em Socorro. O crime foi praticado por dois homens que invadiram o imóvel, agrediram a vítima com coronhadas e o conduziram até o quarto, onde o mataram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Uma mulher que estava com ele, identificada como Samanta Aparecida de Azevedo Rosa, foi amarrada durante a ação criminosa. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos não levaram nada da residência e fugiram com o carro de Leandro, um Fiat Palio, que foi abandonado nas proximidades.

Após o assassinato, Samanta conseguiu se soltar e pediu ajuda na estrada de acesso ao bairro. Ela foi levada à base da Polícia Militar, onde foi descoberto que era procurada pela Justiça. Ela acabou presa.