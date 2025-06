Unicamp Black Network promove evento gratuito nesta quarta

O 4º Encontro com a Unicamp Black Network (UBN) acontece nesta quarta-feira (4), das 15h às 20h, no prédio da Comvest, na Cidade Universitária, em Barão Geraldo, Campinas. A entrada é gratuita e o evento já é considerado um dos principais do país em oportunidades de carreira com foco em diversidade racial.

A expectativa é de que a edição 2025 reúna cerca de mil pessoas, entre estudantes da Unicamp, de outras universidades e público geral. As inscrições e retirada de ingressos são feitas online.

Durante cinco horas, os participantes poderão visitar estandes, conhecer empresas, fortalecer contatos e tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho. O evento se consolida como elo entre juventude negra e empresas com vagas abertas e processos seletivos.